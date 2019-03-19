В Sberbank CIB прогнозируют выход на российский рынок сервиса Spotify

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Аналитики Sberbank CIB в прогнозе выручки "Яндекса" от музыкальных сервисов закладывают выход музыкального сервиса Spotify на российский рынок, а также появление похожей структуры, которую планирует создать Mail.ru Group. Об этом сообщается в отчете Sberbank CIB.

"Мы ожидаем, что в 2018-2021 годах выручка "Яндекса" от подписки на музыкальные сервисы будет расти в среднем примерно на 50% в год за счет увеличения доли платящих пользователей. Ключевыми факторами для этого сегмента будут потенциальный выход Spotify на российский рынок, а также структура экосистемы, которую планирует создать Mail.ru Group", - отмечается в обзоре Sberbank CIB.

Spotify является первым стримминговым сервисом, позволяющим слушать музыку онлайн, не скачивая ее на компьютер. Сервис доступен в США, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии.