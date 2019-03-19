Суд отказал "страховщику" без лицензии в иске к РСА

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Суд отказался удовлетворять иск АО "Образец" о защите деловой репутации к Российскому союзу автостраховщиков, поданный после распространения союзом предупреждения о том, что эта компания продает полисы ОСАГО без лицензии, сообщает пресс-служба РСА. Слушание по иску состоялось во вторник в Арбитражном суде Москвы, следует из картотеки суда.

"Против генерального директора АО "Образец" Алабаева В.А. возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Соответствующее решение принято УМВД России по г. Грозный", - говорится в сообщении РСА.

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, АО "Образец" продало полисы ОСАГО компании ООО "Грозненское такси" на 2,6 млн рублей. "Таким образом, Алабаев В.А. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без обязательной лицензии, которая сопряжена с извлечением дохода в крупном размере", - цитирует пресс-служба союза постановление о возбуждении уголовного дела.

РСА в сентябре сообщил о деятельности АО "Образец", продающего полисы ОСАГО без обязательной лицензии. АО "Образец" назвало это сообщение "клеветническим" и подало иск к РСА о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы. Из-за публикации сообщения РСА "Образец" терпел убытки, число клиентов уменьшилось, возникли препятствия со стороны ГИБДД по перерегистрации автотранспорта, говорилось в письме Алабаева в адрес президента РСА Игоря Юргенса. Как ранее говорил ТАСС гендиректор АО "Образец" Вахахажи Алабаев, по его мнению, закон позволяет страховой компании два года работать без лицензии для получения необходимого опыта.

Кроме того, РСА ранее направлял заявление на имя министра внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенанта полиции А.М. Магомедова с просьбой провести проверку в отношении АО "Образец". В правоохранительные органы по деятельности этой компании обращался также Банк России, говорил ТАСС зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Он называл практику работы "страховщика" без лицензии нонсенсом.