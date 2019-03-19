Случаи возгорания двигателей Kia и Hyundai в США не касаются поставляемых в Россию моделей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Kia не поставляла в Россию модели двигателей, которые стали предметом расследования в США случаев возгорания автомобилей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Kia в России.

В Коннектикуте начато расследование в отношении компаний Hyundai Motor Co и Kia Motors Corp в связи с возможными дефектами в двигателях, приводящими к возгоранию.

"Отзывная кампания (из-за возгорания на автомобилях), касающаяся бензиновых двигателей семейства Theta II (объемом 2,0 л и 2,4 л) с непосредственным впрыском топлива GDI, устанавливаемых на автомобили Kia Sportage, Kia Optima, Kia Sorento и произведенных в 2011-2018 годах затрагивает только рынок США, - отметили в российской пресс-службе Kia. - В аналогичный период в России предлагались двигатели семейства Theta II (объемом 2,0 л и 2,4 л) с распределенным впрыском топлива MPI".

Также в компании добавили, что на территории Европы не зафиксировано ни одного случая возгорания, не связанного с аварией. "Если станет известно о схожем инциденте в Европе, Kia окажет полное содействие и помощь ответственным органам в установлении причин происшествия", - отметили в Kia.

В то же время, на российском рынке предлагается несколько моделей оснащенных двигателями семейства Theta II (объемом 2,0 л и 2,4 л) с непосредственным впрыском топлива GDI, но более поздних модификаций. Речь, в частности, идет о Kia Optima 4 поколения (старт продаж в России - март 2016 года), Kia Sorento Prime (старт продаж в России - февраль 2017 года), Kia Sportage (старт продаж в России - ноябрь 2018 года).

О расследовании в США

По словам генерального прокурора Коннектикута Уильяма Тонга, которые в понедельник передало информационное агентство Reuters, на территории штата известно о многочисленных случаях возгорания автомашин, причем, некоторые из этих машин отзывались ранее компаниями для устранения неполадок.

Как напомнило агентство Reuters, с 2015 года южнокорейские компании отзывали для устранения неполадок в двигателях около 2,3 млн автомашин. В частности, в 2015 году Hyundai отозвал в США 470 тыс. машин модели Sonata, где были выявлены неполадки с двигателем Theta II. В марте 2017 года уведомления о необходимости устранения неполадок были направлены владельцам седанов Sonata и внедорожников Santa Fe. Компания Kia одновременно отозвала для ремонта 618 тыс. машин моделей Optima, Sorento и Sportage с тем же двигателем Theta II.

В понедельник с призывом к Национальному управлению по безопасности дорожного движения провести расследование случаев возгорания двигателей у машин производства этих компаний выступил сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут).