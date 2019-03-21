Индексация пенсий по-новому: как пересчитают выплаты малообеспеченным пенсионерам

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в закон "О государственной социальной помощи" и изменили порядок индексации пенсий, которые не дотягивают до прожиточного минимума. Проект рассмотрен в кратчайшие сроки: 20 февраля президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию обратил внимание на несправедливость при индексации пенсий малоимущим пенсионерам и поручил правительству исправить ситуацию. ТАСС рассказывает, в чем суть изменений и как будет проводиться перерасчет.
В чем суть поправок?
Принятый законопроект устанавливает, что размер социальной доплаты "не подлежит пересмотру в связи с индексацией" пенсии или ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). То есть сумма индексации всегда будет превышать прожиточный минимум.
Как именно будут индексировать пенсии?
В соответствии с новым порядком сначала определяется размер социальной доплаты: это разница между ПМП текущего года и актуальной на прошлый год общей суммой материального обеспечения пенсионера (в нее входит пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата и региональные меры социальной поддержки). После этого проводится индексация. И так — каждый раз, поэтому сверх ПМП будут выплачиваться суммы индексаций только текущего года.Схема будет применена сразу после подписания законопроекта президентом: малоимущим пенсионерам, чья январская индексация "размылась" в результате уменьшения социальной доплаты, сделают перерасчет.
На сколько вырастет пенсия?
Все индивидуально. Например, в 2018 году пенсия гипотетического жителя Саратовской области составляла 7 тыс. рублей; ПМП в регионе — 7990 рублей, поэтому человек получал доплату 990 рублей. С 1 января 2019 года была проведена индексация страховых пенсий на 7,05%, а региональный ПМП вырос до 8278 рублей.По старой схеме: проводится перерасчет с учетом увеличения ПМП и индексации. То есть пенсия проиндексирована до 7493,5 рубля, и социальная доплата, отталкиваясь от уже нового ПМП, уменьшается до 784,5 рубля. В итоге пенсионер получает минимум — 8278 рубля.
По новой схеме: социальная доплата к новому ПМП высчитывается от прошлогодней пенсии и составляет уже 1278 рублей. Затем пенсия индексируется до тех же 7493,5 рубля. В итоге пенсионер получает 8771,5 рубля, что больше ПМП на сумму индексации (493,5 рубля).Перерасчет может быть более сложным, если у пенсионера есть дополнительные льготы.
Когда и кому сделают перерасчет?
Планируется, что перерасчет будет произведен до 1 июля 2019 года. Однако статс-секретарь — замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов не исключал, что Пенсионный фонд может успеть завершить все процедуры в мае.Выплаты будут произведены автоматически. Пенсионерам не нужно никуда ходить, собирать справки и писать заявление.
Предполагается, что перерасчет коснется более 4 млн человек. По оценкам Пенсионного фонда России, это примерно 12% неработающих пенсионеров, включая получателей ЕДВ. На выплаты потребуется дополнительно 120 млрд рублей в 2019–2024 годах.
Не будут ли регионы теперь занижать прожиточный минимум?
Принятый проект не только меняет способ индексации пенсий, но и вносит поправки в федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".Ранее ПМП по стране и в регионах основывался на потребкорзине и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и утверждался федеральным и региональными законами соответственно. Теперь ПМП по стране будет устанавливаться в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на основании потребкорзины пенсионера и индекса цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. А ПМП в каждом регионе — по правилам, утвержденным федеральным правительством.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит установить прозрачные правила расчета ПМП и исключить "возможность манипуляций с его величиной".