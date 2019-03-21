Индексация пенсий по-новому: как пересчитают выплаты малообеспеченным пенсионерам

Меняется порядок расчета индексации пенсий малообеспеченных пенсионеров. Сейчас человек, пенсия которого ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера (ПМП), получает социальную доплату — ровно столько, сколько не хватило до ПМП. При этом, по действующему закону, если пенсия увеличивается, размер социальной доплаты уменьшается. В результате такие пенсионеры всегда получали минимум и фактически не замечали индексацию.

Принятый законопроект устанавливает, что размер социальной доплаты "не подлежит пересмотру в связи с индексацией" пенсии или ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). То есть сумма индексации всегда будет превышать прожиточный минимум.