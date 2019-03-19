Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на годовом собрании переизбрать нынешнего президента, председателя правления банка Германа Грефа на новый срок.

"В повестку дня также [внесен] вопрос об избрании президента, председателя правления, и утверждена моя кандидатура как кандидата для согласования нашими акционерами", - сообщил Греф журналистам по итогам заседания набсовета.

По словам Грефа, в последние несколько месяцев вопрос о выдвижении его кандидатуры на пост главы банка вызвал активную дискуссию.

"Я хотел подтверждения дальнейшего курса развития банка. Потому что тот курс, который мы выбрали, - построение развитой цифровой экосистемы - будет поддержан в том числе и государством, и нашими акционерами. В общем, я получил такое подтверждение, для меня это очень важно, для всей команды это очень важно, потому что заниматься развитием традиционного банкинга, честно говоря, не очень интересно. И самое главное - никто из нас не верит, что за этим будущее", - пояснил Греф.

Греф стал главой Сбербанка в ноябре 2007 года. В последний раз банкир переизбирался в 2015 году, нынешний его контракт заканчивается в ноябре этого года. До прихода в Сбербанк Греф занимал пост министра экономического развития и торговли РФ.

Обновленный набсовет

На заседании 19 марта наблюдательный совет Сбербанка также рекомендовал избрать в свой новый состав ректора Московского физико-технического института (МФТИ) Николая Кудрявцева вместо ректора РАНХиГС Владимира Мау, который написал заявление на отвод.

Окончательное решение акционеры примут на годовом собрании 24 мая.

Сейчас в наблюдательный совет Сбербанка входят: от ЦБ РФ - первые зампреды Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, советник председателя ЦБ Надежда Иванова и главный аудитор Валерий Горегляд; глава Сбербанка Герман Греф, зампред правления Сбербанка Белла Златкис, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, председатель совета директоров East Office of the Finnish Industries Эско Ахо, основатель компании ru-Net Леонид Богуславский, заслуженный экономист РФ Геннадий Меликьян, ректор РАНХиГС Владимир Мау и независимый инвестиционный консультант Надя Уэллс.