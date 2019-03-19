Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Индексация также коснется зарплат гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки.

Индексация 1 октября текущего года в 4,3% была предусмотрена в бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Она затронет учреждения социальной сферы и науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарные лаборатории, центры гигиены Роспотребнадзора, спасательные центры МЧС России, центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие. В общей сложности повышение охватит свыше 2 млн работников федерального уровня.