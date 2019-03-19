Первый замглавы Минфина сообщила о сокращении 15% чиновников за два года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Центральный аппарат власти претерпит сокращение на 10%, штат чиновников территориальных органов власти - на 5% с 2020 года, еще на 10% через год. Об этом первый замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко рассказала, выступая на заседании Коллегии Федерального казначейства. Реформа будет проводиться для оптимизации и сокращения расходов налогоплательщиков на содержание органов власти.

"Такой вопрос поставлен и будет решен в следующем порядке: 10% - центральный аппарат со следующего года и 5% - территориальные органы со следующего года, и через год еще раз 10%. То есть итого за два года территориальные органы - 15%. Почему территориальные органы 15%, а центральный аппарат 10% - потому что у территориальных органов мы в большей степени видим вопросы специализации, централизации, деления на фронтофисы и бэкофисы, пересмотр вопросов юридического лица террорганов и так далее - там намного больше есть потенциал", - сказал Нестеренко.

По ее словам, сокращение госслужащих необходимо в том числе для того, чтобы найти ресурсы на изменение оплаты труда.

В 2012 году президент поставил перед властями задачу вывести систему оплаты труда госслужащих на конкурентный уровень, напомнила Нестеренко. "Мы примерно оценили этот конкурентный уровень в системе государственной службы, обсудили это на комиссии по государственному управлению при президенте и в правительстве, и, в принципе, решения такие приняты. Но без оптимизации эти решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег", - указала она.