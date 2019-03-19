ЦРПТ с 1 июня будет наделен полномочиями оператора маркировки меховых изделий

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) с 1 июня 2019 года будет наделен полномочиями оператора маркировки меховых изделий, которые сейчас закреплены за Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Ранее председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин в ходе заседания с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым говорил о том, что ЦРПТ может получить функцию оператора по товарам из меха с 1 апреля 2019 года.

О ЦРПТ

Центр развития перспективных технологий создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру. ЦРПТ является совместным проектом ЮСМ ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (25%) и "Элвис-Плюс групп" (25%).

О маркировке

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2016 года введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Срок для введения маркировки табачной продукции - 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начнется маркировка лекарств.