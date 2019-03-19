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Цена палладия достигла рекордного значения

Она превысила $1600 за унцию

ТАСС, 19 марта. Цена палладия достигла исторически рекордного значения, впервые превысив $1600 за тройскую унцию. Спотовая цена палладия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) достигла отметки в $1604 за тройскую унцию, свидетельствуют данные издания Metals Daily.

При этом цена золота на LME во вторник поднималась до $1308 за тройскую унцию.

По информации Financial Times, с августа прошлого года цена палладия выросла на 90%.

В начале декабря стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота, на тот момент достигнув $1256 за тройскую унцию.

Палладий дорожает на фоне опасений относительно дефицита этого металла, который, в частности, используется в автомобилестроении. Росту спроса способствует переход потребителей от автомобилей с дизельными двигателями в пользу бензиновых машин, в которых в качестве катализатора используется палладий. Согласно исследованию Metal Focus, данные которого приводило агентство Bloomberg, дефицит палладия в 2019 году увеличится до 1,4 млн унций с 1,2 млн унций в этом году.

Financial Times также приводит мнение аналитиков новозеландского банка ANZ, которые отмечают, что росту цены на палладий в марте способствовала информация о том, что Минпромторг РФ планирует ввести запрет на экспорт с 1 мая по 31 октября 2019 года ряда руд, концентратов, отходов и лома драгметаллов, а также отходов и лома, используемых для извлечения драгметаллов. По данным издания "Коммерсант" причиной такого решения стала недостаточная загруженность российских аффинажных предприятий.

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