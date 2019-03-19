МТС снизил оценку расходов на исполнение "пакета Яровой"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Оператор МТС снизил оценку дополнительных инвестиций на исполнение "пакета Яровой" до 50 млрд с 60 млрд рублей в течение пяти лет. Об этом сообщил журналистам президент МТС Алексей Корня.

"Мы снижаем наш прогноз по оценке инвестиций в выполнение требований "закона Яровой", что в долгосрочной перспективе тоже положительно влияет на оценку МТС и на ожидания, которые могут быть у инвесторов в отношении стоимости бизнеса МТС. Мы говорим о снижении прогноза по результатам закупочных процедур, тех тендеров и технологических уточнений, которые мы делали. Мы снижаем наш прогноз с 60 до 50 млрд рублей в течение пяти лет", - сказал он.

Как отмечается в материалах оператора, в целом в 2019 году МТС прогнозирует капитальные затраты до 90 млрд рублей с учетом расходов на "пакет Яровой".

Ранее оператор ожидал, что капзатраты без учета "пакета Яровой "в 2018-2019 годах составят порядка 160 млрд руб. МТС сохранил этот прогноз, в 2018 году CAPEX компании составил 86,5 млрд рублей. Прогноз по капзатратам учитывает продолжение работы по развитию сети LTE, реализацию проектов по совместному использованию инфраструктуры и частотного спектра с другими операторами в России, развитие 4G-сети на Украине, внедрение 5G-решений на российском рынке и продолжение инвестиций в развитие цифровых продуктов.