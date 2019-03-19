Греф: компании из расследования OCCRP не входили в периметр сделки по "Тройке Диалог"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Компании из расследования OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности) не имеют отношения к Сбербанку и не входили в периметр сделки по покупке "Тройки Диалог", заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Все компании, которые были упомянуты в расследовании, не имеют к нам никакого отношения и не входили в периметр сделки", - сказал Греф.

Он отметил, что для Сбербанка сделка по приобретению "Тройки Диалог" была очень выгодной и данный сегмент является сейчас одним из самых прибыльных в структуре банка.

Ранее ряд СМИ опубликовал данные расследования журналистского объединения OCCRP, согласно которому "Тройка Диалог" под руководством Рубена Варданяна создала сеть офшоров, через которую из России выводились деньги, в том числе с использованием криминальных схем. По данным СМИ, среди получателей средств от фирм этой офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего окружения Варданяна.

Сбербанк в конце мая 2011 года подписал договор о покупке 100% инвестбанка "Тройка Диалог". Компания стала инвестбанковским подразделением Сбербанка. Сделка была закрыта в начале 2012 года.

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