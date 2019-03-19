Путин 20 марта обсудит с кабмином социально-экономическое развитие Крыма

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 20 марта, проведет очередное совещание с членами правительства и обсудит итоги развития Крыма за последние пять лет, сообщили в пресс-службе Кремля.

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"20 марта Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет обсуждение итогов социально-экономического развития Крыма и Севастополя за 2014-2018 годы", - говорится в сообщении Кремля.

Уточняется, что с докладами по указанной теме выступят глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Помимо этого, собравшиеся также обсудят ряд текущих актуальных тем.

В понедельник, 18 марта, президент посетил Севастополь и Симферополь, где принял участие в торжествах по случаю празднования пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.