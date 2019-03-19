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Обновлено 

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа приостановила торги нефтепродуктами

Причиной стала проводимая сотрудниками правоохранительных органов проверка в дата-центре

ТАСС, 19 марта. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа временно прекратила торги нефтепродуктами из-за проведения проверок правоохранительными органами в дата-центре, где в том числе расположены сервера биржи, сообщил ТАСС представитель биржи.

"Мы подтверждаем, что у нас были проверки правоохранительных органов в дата-центре", - сказал он, но отказался комментировать подробности и возможные причины проверки.

Биржа уточняет, что торги приостановились в 12:46 "в связи с возникновением обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов в секциях АО "СПбМТСБ".

Торги на товарном рынке возобновлены 15:30 мск, в режиме "по фиксированной цене" они начнутся в 16:15.

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