Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа приостановила торги нефтепродуктами

ТАСС, 19 марта. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа временно прекратила торги нефтепродуктами из-за проведения проверок правоохранительными органами в дата-центре, где в том числе расположены сервера биржи, сообщил ТАСС представитель биржи.

"Мы подтверждаем, что у нас были проверки правоохранительных органов в дата-центре", - сказал он, но отказался комментировать подробности и возможные причины проверки.

Биржа уточняет, что торги приостановились в 12:46 "в связи с возникновением обстоятельств, нарушающих нормальный порядок проведения торгов в секциях АО "СПбМТСБ".

Торги на товарном рынке возобновлены 15:30 мск, в режиме "по фиксированной цене" они начнутся в 16:15.