РЖД исправит расположение столиков и USB в обновленных плацкартах по замечаниям пассажиров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и АО "ФПК" улучшают модернизированные плацкартные вагоны после замечаний пассажиров, сообщил журналистам глава ФПК Петр Иванов. По словам заместителя гендиректора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова, замечания пассажиров касались расположения откидных столиков, разграничивающих шторок и USB-разъемов.

Первый поезд с обновленным плацкартным вагоном, где для каждого пассажира организовано личное пространство, отправился со станции Ростов-Главный (Ростов-на-Дону) в Москву 18 марта. До конца года АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее предприятие РЖД) получит 50 модернизированных плацкартных вагонов.

Как сообщил журналистам глава ФПК Петр Иванов, при демонстрации вагона на Казанском вокзале в Москве раздали более 1,2 тыс. анкет, в которые желающие вносили свои замечания, оценив вагоны на четыре с половиной балла из пяти. "Те дополнения, улучшения, которые предлагали нам пассажиры, уже реализованы в этом вагоне, но совершенству нет предела, мы будет продолжать эту работу", - сказал журналистам Иванов.

Как сообщил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов, замечания в основном касались расположения объектов в вагонах. "Были разные замечания - на боковых местах по откидному столику, по шторкам, которые ограничивают зону, по расположению табло в вагоне, по расположению USB-разъемов, по выключателям, по пеленальным столикам", - сказал Пегов.

О новых вагонах

Главное отличие обновленного плацкартного вагона - возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок и индивидуальных шторок.

В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов.

В коридоре установлен фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель. Туалетная комната оборудована душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажных полотенец, а также феном для рук.