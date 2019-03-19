Старейший ретейлер бытовой техники и электроники в Петербурге прекратил работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Владельцы "Кей" - старейшей торговой сети по продаже бытовой техники и электроники Санкт-Петербурга, основанной в 1991 году, - закрыли магазины компании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ретейлера.

"Магазин "Кей" закрыт. Спасибо, что были с нами 27 лет", - отмечается в сообщении. Комментарием компании ТАСС пока не располагает.

Как ранее сообщил ТАСС совладелец торговой сети Михаил Иващенко, владельцы "Кей" планировали завершить сделку с владивостокской сетью DNS по продаже активов к апрелю 2019 года. Сделка также предполагает передачу прав собственности на бренд "Кей". В петербургской компании подтвердили, что покупатель намерен провести ребрендинг магазинов сети "Кей" под сеть DNS. Уход с рынка в компании объяснили желанием собственников сконцентрироваться на других, более привлекательных бизнес-направлениях.

Сеть супермаркетов цифровой техники "Кей" насчитывала 28 торговых точек в разных регионах страны. По данным системы СПАРК, собственниками "Кей" являются Михаил Иващенко (74%) и Елена Терентьева (26%). Уставный капитал предприятия составляет 110 тыс. рублей, персонал насчитывает 500 человек. По итогам 2017 года выручка "Кей" составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль - 11,5 млн рублей.

Торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники из Владивостока DNS (ООО "ДНС ретейл") была основана в 2010 году, находится под управлением ООО "ДНС групп", основными владельцами которой являются Дмитрий Алексеев (48,7%) и Юрий Карпцов (43,8%). Уставный капитал сети - 1,7 млн рублей, прибыль компании по итогам 2017 года выросла почти на 40% в сравнении с 2016 годом и составила 2,7 млрд рублей. Чистая прибыль в 2017 году увеличилась более чем на 80% к аналогичному периоду 2016 года до 108,6 млн рублей.