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Сбербанк в ближайшее время объявит о новой сделке в рамках развития своей экосистемы

По словам главы организации Германа Грефа, Сбербанк больше всего заинтересован в таких направлениях, как лайфстайл и здоровье

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф анонсировал новую сделку в рамках развития экосистемы кредитной организации.

"Какие-то планы есть, - сказал Греф. - Всегда есть много потенциальных компаний, которые мы рассматриваем. Сейчас, насколько я знаю, на стадии выхода есть одна сделка, мы скоро объявим".

Он уточнил, что в первую очередь при развитии экосистемы Сбербанк заинтересован в таких направлениях, как лайфстайл и здоровье.

"Это два таких ключевых направления, куда мы движемся. И некоторые бизнесы, которые называются "классифайд", - это то, куда мы смотрим и где мы будем развивать компетенцию, и будем, конечно, инициировать, покупать", - добавил Греф.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов самый разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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