Власти Петербурга направят средства на Фрунзенский радиус метро с других проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга перераспределили 2 млрд рублей с других строящихся объектов для строительства станций Фрунзенского радиуса метро. Об этом во вторник сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов.

"Дополнительных увеличений контрактных сумм не предусмотрено. На Фрунзенский радиус дополнительно планируется перераспределить с других строящихся объектов 2 млрд рублей", - сказал он.

Батанов уточнил, что власти в ближайшее время планируют подписать дополнительное соглашение с генеральным подрядчиком по строительству метро в Санкт-Петербурге - ОАО "Метрострой" - на выделение компании аванса в 2019 году. Сроки сдачи объекта были перенесены с 1 июля на 31 августа 2019 года.

"Метрострой" к началу осени обязан обеспечить завершение строительства станций Фрунзенского радиуса: "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Сейчас готовность линии составляет более 80%.

Ситуация с "Метростроем"

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала широкий общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. Власти 30 декабря сообщили, что долги полностью погашены более чем перед 6,5 тыс. сотрудниками "Метростроя" и его подрядных организаций.

В начале февраля рабочие субподрядной организации "Управления-15 Метрострой" объявили забастовку на строящейся станции "Театральная" в центре Петербурга с требованием погасить долг по зарплате за декабрь, однако вскоре завершили ее, так как им обещали погасить задолженность до 12 февраля.

По последним данным "Метростроя", задолженность за декабрь прошлого года погашена перед более чем 60% метростроителей. Власти также намеревались расторгнуть четыре крупных контракта с компанией на работы по строительству городской подземки из-за срывов сроков сдачи новых станций. Компания с этим решением не согласилась и подала в суд. Затем руководство города объявило об отмене решения о расторжении, если компания сможет в короткие сроки решить финансовые проблемы, а также заключить мировое соглашение с ФНС, которое было подписано 15 февраля.