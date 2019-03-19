Греф: снижение тарифов на эквайринг не даст положительного эффекта для потребителя

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Снижение тарифов на эквайринг в ряде сегментов торговли не даст положительного эффекта для потребителя. Такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Для нас и для платежных систем - это небольшой минус, для конечного потребителя, боюсь, эффекта не будет никакого", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос.

15 марта в Банке России прошло совещание по банковским комиссиям, позднее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что министерство предлагает установить пониженный тариф по комиссиям за эквайринг для ряда сфер, в первую очередь для социально значимых.

Председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков по итогам заседания совета 18 марта, где обсуждался вопрос комиссии, сообщал ТАСС, что пониженные комиссии за эквайринг для ряда товаров могут быть введены раньше, чем 1 октября.

Ранее правительство России поручило ЦБ РФ, Минфину, Минпромторгу и ФАС с участием отраслевых ассоциаций до 20 марта представить согласованные рекомендации по тарифам банков по эквайрингу в торговых сетях.