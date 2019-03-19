Нейросеть научили превращать простые рисунки в фотографии

Компания NVIDIA представила графический редактор GauGAN, который превращает примитивные компьютерные рисунки в фотореалистичные изображения. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"Эта технология не просто склеивает кусочки других изображений или вырезает и вставляет текстуры, - рассказал Брайан Катандзаро, вице-президент по прикладным исследованиям в области глубокого обучения в NVIDIA. - Это фактически синтез новых изображений, очень похожих на то, как художник рисовал что-то".

GauGAN дает пользователям возможность создавать простые рисунки, помечая их необходимыми "кистями". Автор работы может обозначить, где на изображении будет песок, где вода, а где скалы.

Инструмент использует технологию, состоящую из комбинации двух нейросетей, которые обучались на миллионе различных изображений. Так, например, если автор рисует реку или пруд, то GauGAN автоматически добавляет вокруг песок и деревья, а если вместо травы на земле изображается снег, то автоматически меняется и оттенок неба.

Инструмент также позволяет добавлять фильтры, менять стили и адаптировать изображения под определенное время суток.