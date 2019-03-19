Порядка 1,5 тыс. рабочих мест планируют создать в АПК Ставрополья в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе (АПК) Ставропольского края позволит создать в 2019 году порядка 1,5 тыс. рабочих мест, сообщил во вторник журналистам министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

"В 2019 году [в сфере АПК края] будет реализовано 12 инвестиционных проектов, планируется создание 1,5 тыс. рабочих мест, это реальные проекты, какие-то идут переходящие с 2018 года, но завершим их реализацию в 2019 году", - сказал он.

По словам Ситникова, инвестпроекты реализуются в сфере производства овощей, молока, мяса и их переработки. "Планируется завершение строительства трех тепличных комплексов, двух молочно-товарных ферм, есть серьезные проекты в переработке мяса, в том числе, мяса баранины", - пояснил министр.

Инвестиции в АПК Ставропольского края в 2018 году превысили 20 млрд рублей, увеличившись на 22% по сравнению с уровнем 2017 года.

По данным правительства региона, в сфере АПК региона работают более 200 тыс. человек, удельный вес отрасли в общем объеме валового регионального продукта составляет 17%.