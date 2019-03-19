Греф назвал финансовое оздоровление Utair единственным вариантом развития компании

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Финансовое оздоровление и поддержка авиакомпании Utair являются безальтернативным вариантом развития авиаперевозчика, текущее управление компанией вполне адекватно. Такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Наши коллеги оценивали представленный план, видение его позитивное, мы пока не видим никакого другого пути, кроме как поддержка и путь на оздоровление. Очевидно, что альтернатив просто не видно. Я не вижу пока, кто мог бы управлять компанией более эффективно", - ответил Греф на вопрос, как Сбербанк оценивает план Utair по стабилизации ситуации вокруг долга компании.

"Стратегия у компании была еще несколько лет назад более агрессивной, чем следовало бы, и из-за этого возникли финансовые сложности. Сейчас, как мне кажется, они достаточно адекватно управляют компанией, но, к нашему общему несчастью, факторы складываются не в их пользу", - сказал он.

При этом Греф отметил, что на принятие всеми кредиторами предложенного Utair плана может уйти около полугода. "Я сроки сейчас не назову, но я думаю, что обычно на это уходит до полугода", - отметил глава Сбербанка, добавив, что пока сроки остаются неясны.

Utair, четвертая по величине авиакомпания в России (после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний"), в настоящее время испытывает финансовые трудности. По двум синдицированным кредитам нескольких банков, выданным в 2015 году, перевозчик должен 15,4 млрд и 23,7 млрд рублей. По первому кредиту Utair допустил дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации. Кроме того, Utair привлек кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

Ранее Греф сообщал, что Сбербанк рассматривает возможность реструктуризации долга авиакомпании Utair.