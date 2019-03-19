Трутнев поручил проработать возможности льготного кредитования сельхозпроизводителей в ДФО

ТАСС, 19 марта. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам совещаний во Владивостоке дал поручение Министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Министерству сельского хозяйства РФ проработать возможности льготного кредитования инвесторов-резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), которые занимаются развитием сектора АПК на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

"Вице-премьер [Юрий Трутнев] дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности сельского хозяйства на Дальнем Востоке и рост количества инвестпроектов в сфере АПК. Минвостокразвития, Минсельхоз должны разработать предложения по обеспечению льготным кредитованием проектов инвесторов-резидентов ТОР и свободного порта Владивосток в секторе АПК, а также представить предложения по созданию и развитию крупных агрохолдингов в сфере мясомолочной продукции", - говорится в сообщении.

Для регионов Дальнего Востока также разработают механизмы поддержки производителей пшеницы, в частности, подписание соглашений, обеспечивающих им рынки сбыта.

"Минсельхозу поручено предусмотреть механизмы господдержки, стимулирующие выращивание пшеницы; проработать возможность подписания соглашения с КНР по наращиванию из ДФО поставок зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении.

Также ведомству поручено проработать возможность финансовой помощи бизнесу в мелиорации земель по линии приоритетного проекта "Экспорт продукции АПК" и госпрограммы развития сельского хозяйства.

"Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) поручено актуализировать работу с инвесторами в сфере животноводства; провести анализ рынка и найти новых торговых партнеров для сбыта зерновых культур", - поясняется в тексте.

Вице-премьер также дал поручение Россельхознадзору усилить взаимодействие c ветеринарными службами на территории Дальнего Востока.

"Россельхознадзору дано поручение усилить взаимодействие с ветеринарными службами субъектов для ликвидации вспышек африканской чумы свиней и ящура", - говорится в сообщении.

Во Владивостоке во вторник прошло совещание по вопросу "О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО". В этот же день также прошло заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.

В новость были внесены изменения (16:43 мск) - добавлена информация о взаимодействии с ветслужбами.