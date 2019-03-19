Петербург планирует в 2020 году удвоить инвестиции в исследования в интересах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Петербургские власти планируют в 2020 году вдвое увеличить финансирование различных научных исследований в интересах города, сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

"Есть такой комплекс - исследования в интересах города, который касается экологии, демографии, социологии, пространственного развития. Сейчас у нас объем такого финансирование около 100 млн рублей в год, мы хотели бы для начала его удвоить в ближайшем году", - сказал он.

Княгинин подчеркнул, что расширять объем прямого финансирования на исследования и разработки из казны города необходимо, но сделать это будет непросто, так как бюджет дефицитный. Тем не менее, он рассчитывает, что увеличение финансирования возможно.

"В целом, мы обсуждаем умное правительство, а оно должно иметь для своей деятельности надлежащее экспертное обеспечение и это обеспечение нужно выращивать из тех, кто включен непосредственно в жизнь города и имеет соответствующую квалификацию исследователя", - добавил вице-губернатор.