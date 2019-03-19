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Минфин проведет 20 марта аукционы по размещению ОФЗ трех выпусков

Речь идет об ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска  и ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 20 марта аукционы по размещению трех выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года и ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года. Объем предложения облигаций данных выпусков будет определяться исходя из объема остатков, доступных для размещения.

Кроме того, Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ- ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.

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