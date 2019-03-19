Татарстан и Таджикистан намерены создать рабочую группу для продвижения бизнеса

ТАСС, 19 марта. Татарстан и Таджикистан планируют создать постоянную рабочую группу для по продвижению планов представителей бизнеса обеих сторон. Об этом по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Мы подробно обсудили перспективы нашего сотрудничества, наметили планы создания постоянной действующей рабочей группы, она будет формировать направления, по которым будут продвигаться планы представителей нашего бизнеса", - сказал Минниханов, которого цитирует пресс-служба президента Татарстана.

По его словам, межправительственная рабочая группа будет сопровождать проекты татарстанских компаний в Таджикистане и привлекать представителей бизнеса Таджикистана в Татарстан.

На встрече с Рахмоном Минниханов сообщил, что в 2017 году товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном увеличился более чем в три раза в сравнении с 2016 годом, превысив $30 млн. Однако в 2018 году он вернулся к прежним показателям. Президент Татарстана заявил о необходимости активизации взаимодействия в торгово-экономической сфере.

"Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана. Среди приоритетных направлений для сотрудничества видим отрасли машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения и биотехнологий, информатизации и других", - сказал Минниханов.

Он напомнил Рахмону о его визите в Казань в дни празднования тысячелетия города в 2005 году, когда проходил саммит Совета глав Содружества Независимых Государств (СНГ) и пригласил президента Таджикистана посетить регион снова.