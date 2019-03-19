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Список моногородов планируют обновить без изменения критериев

Замглавы Минэкономразвития сообщил, что от регионов уже поступило несколько заявок на включение в перечень нескольких городов, соответствующих существующим критериям

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует обновить список российских моногородов, не меняя критерии отнесения к ним. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Живулин, курирующий направление моногородов, на парламентских слушаниях по реализации нацпроектов в моногородах.

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Ранее сообщалось, что обновленный список моногородов планируется презентовать в апреле 2019 года после расчетов Министерства экономического развития РФ. Представители министерства заявляли о том, что критерии отнесения к моногородам стоит пересмотреть, так как программа формировалась десять лет назад, и за это время ситуация изменилась как в самих моногородах, так и в экономике страны в целом.

"Мы бы хотели сейчас, не меняя критерии, оставить их ровно теми же, что и были: 3 тыс. человек - минимальная численность, 20% занятых на градообразующем предприятии в течение последних пяти лет. Не изменяя эти критерии, [нужно] посмотреть внимательно на состояние дел в каждом из моногородов. <…> Возможно, речь будет идти даже не столько о сужении списка, сколько о его расширении", - сказал замминистра.

Живулин добавил, что в министерство уже поступило несколько заявок от регионов на включение в перечень еще нескольких городов, соответствующих критериям. В их число входят населенные пункты Новомичуринск в Рязанской области, Янтарный в Калининградской области, Прогресс в Амурской области.

По словам представителя, в министерстве учтут и рассмотрят эти предложения.

Ранее список из 319 моногородов в России был "заморожен" до конца 2018 года, чтобы обеспечить им стабильное развитие. До конца прошлого года планировалось исключить из списка 18 городов, дополнять его новыми городами не планировалось.

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