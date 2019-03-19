Орешкин назвал ключевой задачей Сбербанка построение цифровой экосистемы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, входящий в наблюдательный совет Сбербанка, считает ключевой задачей кредитной организации - создание цифровой экосистемы.

"Считаю, что в настоящее время ключевая задача для банка лежит уже не в сфере банковской деятельности, а в области создания цифровой экосистемы, конкурентной на глобальном уровне", - прокомментировал министр.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов самый разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.