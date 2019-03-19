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Представители 100 стран могут принять участие в ЯМЭФ-2019

Также среди участников ожидается около 60 субъектов России

МОСКВА, 19 марта./ТАСС/. Представители 100 стран могут принять участие в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдет с 17 по 21 апреля, сообщил во вторник на заседании программного комитета ЯМЭФ сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета форума Андрей Назаров.

"Предварительно оцениваем, что около 100 стран будут участвовать в пятом форуме. Также около 60 субъектов РФ направляют своих делегатов для участия на форуме", - сказал Назаров.

Организаторы ЯМЭФ отмечают, что в этом году на форуме будет в два раза больше международных мероприятий. Также в рамках форума пройдут мероприятия с Китаем и странами Латинской Америки.

По словам Назарова, в мероприятии примут участие две почетные делегации из Франции и Сирии.

"Два субъекта РФ тоже получили статус почетных - это Санкт-Петербург и Башкортостан", - отметил Назаров.

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