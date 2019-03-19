Instagram начал тестировать новую функцию совершения онлайн-покупок

ТАСС, 19 марта. Социальная сеть Instagram начала тестировать новую функцию совершения онлайн-покупок прямо через свое приложение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в интернет-блоге данного сервиса.

"Сегодня мы представляем [функцию] Checkout в Instagram", - отмечается в нем. - Теперь, когда вы найдете продукт, который вам понравится, вы сможете купить его, не покидая приложение".

Теперь при просмотре рекламных сообщений в Instagram пользователи смогут нажать появившуюся кнопку "Checkout on Instagram", выбрать желаемые характеристики товара, такие, как размер и цвет, ввести свои платежные данные и оформить заказ прямо внутри приложения, не переходя на сторонние сайты. Все уведомления об отправке заказа и его доставке также будут отправляться прямо через Instagram.

Функция Checkout пока находится в стадии тестирования для обычных и бизнес-пользователей сервиса, расположенных на территории США. В блоге Instagram перечислен список из порядка 20 брендов, на товары которых в настоящий момент уже можно оформить заказы через Checkout.

О том, что Instagram работает над функцией совершения покупок онлайн, еще в сентябре прошлого года сообщал портал The Verge. По его данным, компания Facebook, владеющая сервисом, убеждена, что Instagram может ждать значительный успех на рынке интернет-коммерции. По данным The Verge, аккаунты в Instagram есть у более чем 25 млн различных компаний и предприятий, при этом около 2 млн из них являются рекламодателями.

Сервис Instagram, предназначенный для размещения фотографий и видеороликов, был запущен в октябре 2010 года и изначально предназначался лишь для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, купила Instagram за $1 млрд.