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Пенсионный закон

Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае

Речь идет о механизме начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд РФ уже в мае рассчитывает использовать новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на собрании фракции партии "Единая Россия" в Госдуме во вторник.

"Мы исходим из того, что Пенсионный фонд уже в майских ведомостях реализует данный законопроект, который в ближайшее время, надеюсь, будет принят", - сказал Топилин.

Ранее во вторник Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума, который, в том числе, предусматривает разработку единой методики расчета этой суммы.

Предложенным правительством законопроектом предлагается при подсчете общего материального обеспечения пенсионера исключать из него сумму индексации пенсий и выплачивать ее сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.

Теги
Пенсионный законТопилин, Максим АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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