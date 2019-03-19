Ставрополье планирует увеличить производство молока в два раза к 2024 году

СТАВРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края намерены увеличить молока с 500 тыс. т в 2018 году до 1 млн тонн в 2024 году. Об этом сообщил журналистам во вторник министр сельского хозяйства края Владимир Ситников, назвав эту задачу одной из самых сложных в агропромышленном комплексе (АПК).

"Серьезный вопрос по производству молока, губернатором поставлена задача за пять лет вывести производство молока на уровень 1 млн т, то есть увеличить в два раза. Это, наверное, самая амбициозная задача, которая стоит перед АПК края", - сказал он.

По словам Ситникова, по итогам 2018 года производство молока в регионе снизилось на 8% по сравнению с предыдущим годом, составив 500 тыс. тонн. Одна из задач - изменение структуры производства молока, основная доля сейчас приходится на личные подворья. "Сегодня 25% молока мы производим на сельхозпредприятиях, 10% в крестьянско-фермерских хозяйствах и 65% в личных подсобных хозяйствах", - отметил министр.

Динамика производства на сельхозпредприятиях остается примерно на одном уровне, в фермерских хозяйствах производство молока за год увеличилось на 6%, а в личных подсобных хозяйствах сократилось на 10%. "Это наши подворья, занимаются производством молока в подворьях в основном люди преклонного возраста, в целом за пять лет мы потеряли в ЛПХ 30 тыс. голов. На эти процессы нам очень тяжело влиять", - пояснил Ситников.

Власти отмечают, что, помимо изменения структуры производства, в отрасли необходима техническая модернизация и обновление поголовья. "Поставлена задача по модернизации молочно-товарных ферм и приобретению поголовья с высокой генетикой. Сегодня технологию кормления и содержания нужно выводить на совершенно другой уровень", - сказал министр.

Как сообщалось, в 2018 году объем инвестиций в молочное животноводство Ставрополья составил 2,2 млрд рублей. Были модернизированы три молочно-товарных фермы, созданы 20 малых ферм, построено две молочно-товарные фермы, в настоящий момент еще семь инвесторов приступили к реализации проектов в сфере производства молока.