ТПП: почти 90% бизнесменов в регионах оценивают бизнес-климат как неудовлетворительный

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Около 90% предпринимателей оценивают экономическую ситуацию в российских регионах, связанную с их бизнесом, как неудовлетворительную. Об этом во вторник журналистам сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Елена Дыбова.

"Практически 44% [бизнесменов] сказали, что ситуация улучшается, но это пока не сказывается на их бизнесе, и практически 43% сказали, что ситуация ухудшается и это сказывается на их бизнесе. То есть около 90% оценили ситуацию как неудовлетворительную", - сказал она на пресс-конференции.

Опрос был проведет Торгово-промышленной палатой в конце 2018 - начале 2019 года.