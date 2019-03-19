ФАС получила жалобу "Лаборатории Касперского" на Apple

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила жалобу "Лаборатории Касперского" на корпорацию Apple и начала анализ ситуации. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

"В ФАС поступила жалоба "Лаборатории Касперского" на Apple. Мы приступили к анализу материалов жалобы. Выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения будут сделаны в соответствии с законом о защите конкуренции после тщательного изучения материалов", - сказал он.

Голомолзин напомнил, что ранее ФАС рассматривала дела о создании условий для допуска на рынок доминирующими игроками Google, Microsoft. "Наша задача - обеспечить условия для эффективной конкуренции на рынке", - уточнил он.