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Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы

В Минтрансе пояснили, что такие меры направлены на улучшение экономических условий, в которых работают авиакомпании, а также на предотвращение роста тарифов
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ. Такая мера предлагается в качестве выработки мер по улучшению финансово-экономического состояния авиакомпаний.

"Минтранс представил в Минфин России предложения по системным мерам, направленным на поддержание стабильного функционирования отрасли пассажирских авиаперевозок и недопущение роста тарифов. Среди возможных мер - обнуление ставки НДС на все внутренние перевозки, включая Москву, в увязке с повышением уровня возмещения авиакомпаниям суммы акциза на авиатопливо", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ в ответ на запрос ТАСС.

"Предлагаемые меры направлены на улучшение экономических условий, в которых работают авиакомпании, а также на предотвращение роста тарифов. В качестве единовременной меры за убытки в 2018 году предлагалось выделение средств на компенсацию авиакомпаниями части расходов, связанных с ростом цен на авиатопливо", - добавили в пресс-службе Минтранса РФ.

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