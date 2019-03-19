Путин заявил, что 20 марта примет участие в запуске работ на месторождении "Харасавэйское"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду по телемосту примет участие в пуске работ на одном из месторождений "Газпрома". Об этом он сам сказал на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

"Завтра мы запускаем с "Газпромом" начало работы на новом месторождении "Харасавэйском", - отметил он. - Вместе с "Бованенково" это 7 трлн кубометров газа". По словам президента, только на этом новом месторождении можно будет добывать газ до 2131 года.

"Это планетарные запасы", - подчеркнул он. Глава государства также отметил колоссальный потенциал России в сфере энергетики.

В июле 2018 года было принято решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенковского. Начало добычи газа запланировано на 2023 год. Проектный уровень добычи - 32 млрд куб. м газа в год. Параллельно продолжаются геологоразведочные работы на месторождениях Тамбейской группы - Тамбейском и Малыгинском.

Месторождение входит в Бованенковскую промышленную зону вместе с Бованенковским и Крузенштернским месторождениями. Расположено в Ямало-Ненецком автономном округе, в северо-западной части полуострова Ямал.