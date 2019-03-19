Комитет Госдумы предложил запросить данные о нарушениях при взыскании долга коллекторами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предлагает обратиться в профильные ведомства с просьбой предоставить данные о числе граждан, права которых были нарушены при передаче их задолженности коллекторам. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель комитета Николай Николаев по итогам круглого стола на тему "Законодательное регулирование раскрытия информации о задолженности граждан".

"В адрес ФОИВов [федеральных органов исполнительной власти] нужно направить запросы о количестве обращений граждан, права которых были нарушены в связи с тем, что они вовремя не были уведомлены о передаче их долга коллекторам. Это позволит нам лучше аргументировать решение по уточнению и доработке правового механизма, призванного обеспечить защиту прав таких граждан", - заявил Николаев.

По его словам, в настоящее время отсутствие у граждан информации о лицах, заявляющих требования о возврате долга, остается одним из наиболее распространенных нарушений законодательства, регулирующего деятельность по взысканию просроченной задолженности. "В этой связи важное значение для граждан приобретает возможность оперативно проверить полномочия лиц, заявивших требование о погашении долга, в случае, если по каким-либо причинам заемщики не получили соответствующее уведомление", - указал депутат.

Николаев отметил, что поводом для проведения круглого стола стало желание сформировать единую позицию Госдумы и Совета Федерации по вопросу целесообразности создания правового механизма раскрытия сведений о передаче третьим лицам прав по истребованию просроченной задолженности граждан.

В настоящее время на основании федеральных законов функционируют государственные информационные системы и федеральные информационные ресурсы, в которых раскрываются различные сведения о задолженности граждан: единый портал государственных и муниципальных услуг, банк данных исполнительных производств, единый федеральный реестр сведений о банкротстве, государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах. Целью всех этих ресурсов является, в том числе, улучшение информированности граждан об имеющейся у них задолженности, повышение для них доступности такой информации.