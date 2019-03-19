Путин доволен работой РФПИ, у которого уникальные договоренности с партнерами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил работу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который назвал "очень продвинутой структурой".

"У них [РФПИ] результаты хорошие в работе", - сказал глава государства на встрече с победителями конкурса "Лидеры России". Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев стал одним из наставников в конкурсе "Лидеры России". По мнению Путина, работа в фонде должна быть интересной.

Президент напомнил, что РФПИ привлекает много капиталов, некоторые договоренности, по его оценке, "абсолютно уникальные". "Например, с некоторыми суверенными арабскими фондами достигнута договоренность, согласно которой если РФПИ вкладывает куда-то, то наши партнеры из этих суверенных фондов вкладывают деньги автоматически - в любой проект, куда вкладывает РФПИ", - отметил Путин. На его взгляд, "это дает возможность привлекать ресурсы, причем хорошие".