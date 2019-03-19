Титов предложил создать открытый реестр уголовных дел в рамках цифровизации Генпрокуратуры

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать открытый реестр уголовных дел экономической направленности в рамках цифровизации работы Генеральной прокуратуры России.

"Мы предлагаем создать реестр всех уголовных дел экономической направленности, - сообщил он журналистам. - Работать он должен по принципу уже существующего единого реестра проверок, который ведет Генеральная прокуратура". По мнению Титова, реестр уголовных дел должен быть открыт для предпринимателей, чтобы они могли обращаться к нему, в реальном времени, отслеживать движение по делам, которые возбуждены в их отношении. "Речь не идет о нарушении тайны следствия, реестр может отражать все процедурные моменты: возбуждение дела, проведение обысков, экспертиз, другие процессуальные действия", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Он напомнил, что на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, которая прошла во вторник с участием президента России, генпрокурор Юрий Чайка говорил о том, что надо вводить цифровизацию в работу правоохранительных органов. Титов считает, что открытый реестр уголовных дел, если он появится, станет одним из самых прямых и эффективных инструментов.

"Сегодня мы можем ориентироваться только на статистику возбужденных дел, которую дают прокуратура и следственные органы, но реально мы их не видим. Около 15% дел передают в суды, 5% закрывают, а что с остальными, мы вообще не знаем. Мы говорим, что примерно 25% дел приостанавливаются, а что же остальные? Остальные постоянно, как Дамоклов меч, висят над теми предпринимателями, в отношении которых были возбуждены", - добавил Титов.

На коллегии Чайка констатировал продолжающийся рост числа нарушений в ходе расследования уголовных дел в России. В 2018 году Генеральная прокуратура зафиксировала 1,3 млн нарушений, допущенных следствием, а с 2008 года ежегодное количество фиксируемых нарушений увеличилось в 2,5 раза.