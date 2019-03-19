Глава Адыгеи требует от энергетиков не затягивать сроки подключения потребителей к сетям

МАЙКОП, 19 марта. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от энегоснабжающих предприятий региона не затягивать сроки подключения новых потребителей к сетям. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе главы региона по итогам заседания Совета при полпреде президента в Южном федеральном округе.

"Кумпилов указал руководителям энергоснабжающих организаций на недопустимость затягивания сроков присоединения социальных, коммерческих объектов, а также индивидуальных домовладений к энергосетям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глава республики вновь подчеркнул необходимость качественного и бесперебойного оказания услуг в сфере ЖКХ и энергоснабжения. При этом одним из факторов такой работы должно стать снижение задолженности за газ и электричество. "С этой целью в республике организован регулярный обход должников, проходят рейдовые мероприятия с приглашением СМИ, предоставляются возможности реструктуризации задолженности", - отметили в пресс-службе.

Говоря о безопасности объектов энергоснабжения, Кумпилов напомнил, что особое внимание уделяется 23 объектам ТЭК, подлежащим категорированию. Из них 16 внесены в федеральный реестр объектов ТЭК, им присвоены реестровые номера.

"Мы уделяем серьезное значение антитеррористической защищенности и обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, наравне с этим заботимся об увеличении энергомощностей и снижении энергодефицита", - сказал глава Адыгеи. По его словам, для решения этих задач в регионе реконструируют и строят энергоподстанции и газораспределительные сети, развивают альтернативные источники энергии.