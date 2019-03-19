Атомный контейнеровоз "Севморпуть" могут задействовать для экспорта в Китай

ТАСС, 19 марта. Контейнеровоз "Севморпуть" компании "Атомфлот", единственное в мире грузовое судно с атомной установкой, может быть задействован в перевозке экспортных грузов из порта Архангельска в Китай и в доставке рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть России. Об этом сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области по итогам встречи главы региона Игоря Орлова с генеральным директором "Атомфлота" Мустафой Кашка.

"В настоящее время ведется сбор предложений грузоотправителей, в том числе изучаются варианты доставки рыбы с Дальнего Востока. Обратным рейсом судно может доставлять продукцию, которую Архангельская область сегодня экспортирует в Китай", - говорится в сообщении пресс-службы.

По оценке экспертов, только Архангельская область ежемесячно формирует до 2 тыс. контейнеров, которые отправляются по железной дороге. В отличие от транспортировки Северным морским путем, этот вариант требует значительно больше времени и числа перегрузок. На дальневосточном направлении "Севморпуть" может быть задействован с июля по декабрь.

В начале марта судно совершило свой первый заход в порт Архангельск. Оно приняло на борт 10 тыс. т груза - технику, стройматериалы и оборудование - который доставлен на Гыданский полуостров в рамках реализации проекта "Арктик СПГ - 2".

Игорь Орлов и Мустафа Кашка подтвердили заинтересованность в увеличении числа таких судозаходов, сообщает пресс-служба.

Атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в мире транспортное судно с ядерной установкой - построен в Керчи на судостроительном заводе "Залив". Заложен 2 ноября 1984 года, спущен на воду 20 февраля 1986 года, введен в строй 31 декабря 1988 года. Мощность ядерной энергетической установки судна - 29 Мвт (40 000 л.с.), длина - 260,23 м, ширина- 32,20 м, водоизмещение - 61,8 тыс. т.