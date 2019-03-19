Власти Липецкой области хотят расширять сотрудничество с иностранными инвесторами в АПК

ЛИПЕЦК, 19 марта. /ТАСС/. Липецкая область намерена расширять сотрудничество с иностранными компаниями, инвестирующими в создание предприятий аграрно-промышленного комплекса. Об этом сообщил во вторник временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов на встрече с председателем совета директоров французской компании Sucres & Denrees Сержем Варсано.

"Липецкая область обладает значительным потенциалом для дальнейшего приумножения деловых связей с иностранными партнерами", - сказал он, отметив большие перспективные возможности для инвесторов в сфере АПК. В качестве примера он привел именно французскую компанию, которая еще в 1991 году выкупила обанкротившийся на тот момент сахарный завод в Добринском районе. Сейчас инвестору принадлежат предприятия не только в Липецкой области, но и других регионах страны.

На встрече обсуждался план инвестиций в дальнейшую модернизацию и увеличение мощностей на территории Липецкой области. "Мы планируем усиливать свое присутствие в регионе и надеемся на дальнейшее успешное развитие сотрудничества", - сказал глава французской компании. В свою очередь, Артамонов заметил, что в регионе создан благоприятный инвестиционный климат, сформирована четырехуровневая система привлечения инвестиций, предлагающая инвесторам выбор наилучших возможностей для размещения бизнеса. "Думаю, в ближайшее время мы выйдем на подписание еще одного масштабного инвестиционного соглашения", - заметил врио главы администрации региона.