Российские аграрии неоднозначно оценили риски для животных при сезонных переводах времени

ТАСС, 19 марта. Возврат к сезонному переводу времени в России может неблагоприятно сказаться на надоях из-за нарушения биоритмов животных, однако негативных последствий можно избежать при правильной организации процессов и режима на предприятиях. Об этом заявили опрошенные ТАСС эксперты отрасли в регионах.

Законопроект о возврате сезонных переводов времени в России внес в понедельник, 18 марта, в Госдуму депутат Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области). Депутат предлагает вернуть в России сезонные переводы времени на один час вперед в марте и один час назад в октябре. По мнению инициатора законопроекта, это позволит эффективно использовать светлое время суток, повысить работоспособность и производительность труда граждан.

Стресс для коров

Опрошенные ТАСС эксперты не сошлись в оценках влияния сезонного перевода времени на сельскохозяйственных животных и отрасль в целом. По словам некоторых экспертов, сезонный перевод часов может негативно сказаться на надоях, так как любое изменение режима для животных - большой стресс.

"Животные часов не наблюдают, но у них есть внутренние ритмы, которые подсказывают, когда надо есть, спать, идти на дойку. И перевод времени означает, что этот биоритм собьется, а это для любого животного стресс. Мы приучили своих коров, что кормим их в восемь утра, даже если мы переведем время на час вперед, они в восемь по старому времени будут стоять и ждать, просить. Из-за нарушения режима питания собьется и время дойки, уменьшатся надои", - прокомментировал ТАСС директор "Крестьянско-фермерского хозяйства Козлова" Калужской области Владимир Козлов, уточнив, что животным потребуется две-три недели, чтобы перестроится.

Подтверждает влияние перевода времени на животных и ветеринарный врач башкирского сельхозпредприятия "Базы" Ильдар Галин, однако негативных последствий вполне можно избежать, считает эксперт. "Переход времени оказывает кратковременное влияние на коров, я считаю, может на неделю. Мы можем регулировать время доения, буквально поминутно, потому на удое это не сказывается", - отметил Галин.

Постоянство режима

Менять режим животным вообще не обязательно, считают представители отрасли. "На фермах можно оставить время кормления неизменным, только люди будут по-другому работать и все, какие проблемы? Мы и так работаем от зари до зари в сельском хозяйстве, невзирая ни на какой рабочий день", - сказал ТАСС глава крестьянского хозяйства "Прометей", доктор сельскохозяйственных наук, президент ассоциации "Псковский фермер" Александр Конашенков.

Согласен с ним председатель комитета по бюджету и экономической политике Заксобрания Ульяновской области Александр Чепухин, который долгое время возглавлял минсельхоз региона. "Если на ферме коров доили в шесть утра, то с переводом часов на час вперед нужно доить в семь, если же часы перевели на час назад, то доить следует уже в пять утра. Для коровы время не должно меняться, оно изменяется только для людей", - пояснил он, подчеркнув, что коровы должны жить по четко спланированному графику, к которому уже привыкли.

"Корове даже на 15 минут нельзя ничего менять в распорядке. Это очень системное животное", - уточнил Чепухин.

"Вообще все, что говорят о животных [о негативном влиянии перевода часов] - это от лукавого. Сейчас, в основном, беспривязное содержание животных, никто их на пастбище не выгоняет, животные получают монокорм", - прокомментировал ТАСС председатель комитета по аграрным вопросам Законодательного собрания Кировской области Владимир Яговкин.

По мнению Яговкина, в целом инициатива о возврате сезонных переводов времени может принести положительный экономический эффект для аграриев. "Увеличение продолжительности светового дня экономически для аграриев оправдано: если вечером добавляется час светлого времени, в течение которого возможно выполнять ряд работ, связанный с заготовкой кормов, сенокошением, уборкой зерновых - это хорошо", - считает Яковкин.