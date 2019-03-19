Белый дом: экономика США растет самыми быстрыми за 13 лет темпами

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Американская экономика растет самыми быстрыми за последние 13 лет темпами, результаты превзошли ожидания. Об этом говорится в распространенном во вторник ежегодном докладе Белого дома о состоянии американской экономики.

В прошлом году темпы развития американской "экономики превзошли ожидания уже второй год подряд", отмечают специалисты. "ВВП вырос на 3,1% с четвертого квартала 2017 года по четвертый квартал 2018 года, что стало самым быстрым ростом за 13 лет. В 2018 году было создано более 2,6 млн рабочих мест, и количество вакантных должностей впервые превысило число безработных", - отметили в Белом доме.

По мнению экономистов, уровень безработицы оставался на 4% или был ниже на протяжении последнего года, что стало "самым продолжительным периодом" времени, когда держался такой показатель, "за последние пять десятилетий". "Уровень безработицы достиг 3,7% в сентябре 2018 года, почти 50-летний минимум", - подчеркивается в докладе. При этом рост ставки почасовой оплаты труда в среднем превысил 3% "впервые за почти десятилетие".

"Всего через два года после выборов мы запустили беспрецедентный экономический бум", - приводятся в докладе слова американского президента Дональда Трампа.