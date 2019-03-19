Оргкомитет Ялтинского форума рассчитывает на увеличение объема контрактов вдвое

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Объем средств по заключенным контрактам по итогам Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) должен увеличиться вдвое. Об этом по итогам заседания программного комитета форума сообщил сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

Пятый Ялтинский международный экономический форум пройдет в Крыму 17-21 апреля. На него приглашены более 3 тыс. участников из 100 стран.

"В том году мы подписали соглашений, контрактов, меморандумов более чем на 140 млрд рублей и надеемся эту сумму удвоить в этом году", - сказал Назаров.

По его словам, за четыре года проведения форума, в экономику Крыма удалось привлечь более $4,5 млрд инвестиций.

"Надо отметить, что, во-первых, была достигнута цель, которую мы ставили, - это прорыв информационной блокады <...> Во-вторых, инвестиционная задача - привлечение инвестиций в РФ и Крым, конечно, выполняется. За четыре [года проведения] мероприятия - более $4,5 млрд было привлечено в экономику Крыма", - сказал он.

Также Назаров отметил, что организаторы форума достигли и третьей поставленной задачи - создать международную площадку, на которой нет двойных стандартов.

В заседании программного комитета V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), которое проходит во вторник в Москве, принимают специальные гости: посол Зимбабве в РФ Майк Николас Санго, депутат Народной скупщины Сербии Мария Янушевич, советник посольства Никарагуа в РФ Мариана Кореа Лопес, мэр французской коммуны Бриенн-ле-Шато Николя Дьюик, депутат Бундестага Штефан Койтер.