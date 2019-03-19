Один из контрагентов подал иск о банкротстве авиакомпании UTair

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Финансовая компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании UTair, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа 19 марта и к производству пока не принят. О других подробностях не сообщается.

По данным базы "Спарк", компания "Флеш лайт капитал" занимается различными финансовыми услугами, а также арендой и управлением недвижимостью, оказывает посреднические и консультационные услуги по купле-продаже в сфере недвижимости.

UTair, четвертая по величине авиакомпания в России (в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек), в настоящее время испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, UTair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей.

По данным "Ведомостей", в начале февраля банки проголосовали против того, чтобы требовать от авиакомпании досрочного погашения кредита и списывать средства с ее счетов в размере невыплаченных процентов по кредиту. Это могло бы привести к остановке деятельности UTair.

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