"Яндекс.Маркет" начнет тестировать приложение для офлайн-покупок в мае

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Яндекс.Маркет" в конце мая запустит бета-версию приложения "Суперчек" для покупок офлайн и онлайн. С его помощью можно будет оплатить выбранные товары в магазине, не ожидая очереди на кассу, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее директор по развитию бизнеса и взаимодействию с партнерами "Яндекс.Маркета" Антон Пахомов сообщил РБК, что компания планирует запуск приложения, через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн- магазинах. По его словам, в приложении будет доступен весь ассортимент магазинов-партнеров.

"В конце мая запускаем бета-версию, полноценная версия появится осенью 2019 года. Сейчас активно привлекаем региональные и федеральные сети. "Суперчек" - новый инструмент планирования и совершения выгодных покупок товаров повседневного спроса в офлайн и онлайн каналах на основе полного ассортимента", - сказал собеседник агентства.

Так, на первых этапах приложение позволит выбрать способ покупки: купить в магазине, оформить доставку или забрать собранный заказ, самостоятельно сканировать и оплачивать товары в магазине при помощи приложения.

По данным собеседника агентства, участвовать в проекте готово большинство ключевых ритейлеров разных форматов: магазины у дома, супермаркеты, гипермаркеты. Покупатель сможет сравнивать товары у всех представителей рынка и формировать списки. Мобильное приложение будет выпущено на iOS и Android.

В декабре 2018 года стало известно, что "Яндекс.Маркет" разрабатывает проекты не только в онлайн-сегменте, но и в сфере традиционного ритейла, проводятся эксперименты.