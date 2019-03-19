СМИ: в Омане с лета введут налог "на пороки"

КАИР, 19 марта. /ТАСС/. В Омане намерены ввести новый налог, который больно ударит по карману любителей непотребных для общества, по мнению властей страны, товаров. Как сообщает издание The National, соответствующий указ уже подписан султаном Кабусом бен Саидом Аль Саидом.

Так называемый налог "на пороки" вступит в силу с июня. Надбавкой в 100% будут облагаться табак, алкоголь, свинина и энергетические напитки. Кроме того, на 50% подорожает и обычная газировка.

Сборы, которые применяются к считающимся "вредными для здоровья и окружающей среды" товарам, вводятся Оманом в рамках налогового соглашения, подписанного странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в 2016 году. Ранее аналогичные меры уже были приняты в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне и Катаре.

Первопроходцем в таком акцизном регулировании в отношении сигарет и сладких шипучих напитков еще в июне 2017 года стала Саудовская Аравия. Вскоре, в том же году, его примеру последовали ОАЭ и Бахрейн. В минувшем январе Катар ввел повышенные сборы на свинину и алкоголь. Что касается Кувейта, то пока какой-либо выборочной добавки на "порочные" продукты и товары там не применяется, однако в парламенте готовится соответствующий законопроект, который затронет табак, энергетики и безалкогольные напитки.

В Саудовской Аравии и Кувейте продажа и потребление алкогольной продукции полностью запрещены. В остальных странах содружества ее продажа лимитирована, а приобрести спиртное можно либо в специальных магазинах, либо гостиницах, ресторанах и ряде других заведений. Также дела в них обстоят и со свининой, которая продается в супермаркетах в отведенных под это и изолированных от общего зала отделах, о чем на входе предупреждают яркие таблички. Цены в обоих случаях зашкаливают.

Такие меры члены ССАГПЗ объясняют необходимостью продвигать здоровый образ жизни, заявляя, что доходы от этих сборов могут быть потрачены на полезные госуслуги. В частности, министерство здравоохранения Омана ссылается на исследование, согласно которому более двух третей его населения страдает диабетом, почти каждый десятый взрослый злоупотребляет табаком, в то время как около 40% становятся жертвами пассивного курения.

Ранее глава экономического и финансового комитета Консультативного совета султаната подсчитал, что налог "на пороки" позволит ежегодно пополнять правительственные фонды не менее, чем на 100 млн. риалов ($260 млн).