Минпромторг намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России предлагает ужесточить правила продажи моторного топлива на АЗС, поскольку доля суррогата на рынке достигает 9%. Речь идет о возможном запрете продажи на АЗС любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса "Евро-5", сообщили ТАСС в министерстве.

"По оценкам Росстандарта, доля фальсифицированного моторного топлива, в том числе суррогата, на рынке составляет около 9%. Указанное топливо продается на АЗС, потребителями являются как обычные граждане - в погоне за дешевым топливом, - так и транспортные компании. Использование такого топлива наносит вред государству, добросовестному бизнесу, обществу и окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан", - сообщили в Минпромторге.

Министерство разработало проект постановления правительства об изменениях в правила продажи отдельных видов товаров. Документ находится на стадии общественного обсуждения. Минпромторг ожидает, что проект будет принят в четвертом квартале 2019 года, а после его вступления в силу начнутся проверки АЗС на наличие на них суррогата.

Ранее о возможном ужесточении правил продаж топлива писал РБК со ссылкой на источники. По их данным, этот проект постановления может привести к запрету продажи 1 млн т бензина и 9 млн т дизеля в год.

По информации исследовательской группы "Петромаркет", суррогатами в России пользуется в основном сельскохозяйственная техника, которой не нужно потреблять более дорогое топливо класса "Евро-5".