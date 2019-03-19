Администрация Трампа намерена облегчить долговое бремя студентов

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерении предпринять шаги, нацеленные на сокращение задолженности студентов по кредитам на образование, которая почти достигла $1,5 трлн. Как отмечается в обнародованном на сайте Белого дома заявлении, правительство предложило Конгрессу США внести ряд изменений в Закон о высшем образовании, в частности, ограничить размер федеральных студенческих займов.

Речь идет о правительственных программах, предусматривающих предоставление практически неограниченно займов на учебу без реального анализа того, как будущий дипломированный специалист будет погашать этот долг, увеличивающийся за счет процентов. В заявлении подчеркивается, что "объем совокупной задолженности по студенческим кредитам в США возрос с 2003 года на более чем 350% и приближается сейчас к отметке $1,5 трлн".

"Эта задолженность превышает суммы долгов американцев по кредитным картам, автокредитам и кредитам под залог жилой недвижимости, - заметил Белый дом. - Около 30% взявших кредит на получение образования в США в конечном итоге не могут его вернуть. По прогнозам, почти 40% поступивших в колледжи в 2004 году не смогут погасить свои студенческие займы к 2023 году".

"Для решения проблемы роста задолженности администрация предлагает установить отвечающие здравому смыслу ограничения на федеральные студенческие кредиты", - указывается в заявлении, при этом конкретный размер ограничений не уточняется. Белый дом также выступил за упрощение системы погашения кредитов. Студенты "не должны выплачивать по кредитам ежемесячно более 12,5% своих доходов", считает правительство.

Замкнутый круг

Трамп еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году часто затрагивал тему студенческих кредитов, критикуя систему их выдачи, которая, по его мнению, лишь приводит к постоянному повышению колледжами платы за образование, и в результате все больше студентов увязают в долгах. Кроме того, он предлагал ввести более жесткие критерии отбора в колледжи с целью отсева тех лиц, которые "вряд ли преуспеют в будущем", не смогут найти достойную работу и, как следствие, не сумеют вернуть кредит.

Год назад газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные министерства образования США сообщила, что число выпускников американских университетов, задолжавших за учебу $1 млн и более, перевалило за 100. При этом издание отметило, что 20 лет назад в стране не было ни одного выпускника высшего учебного заведения, долг которого за полученное образование исчислялся бы шестизначной цифрой.

Как отмечают эксперты, многие американцы, будучи не в силах расплатиться по прошлым займам, вынуждены идти по замкнутому кругу и влезать в новые долги. По закону кредит на образование - ни государственный, ни частный - не может быть списан даже при объявлении банкротства. Это уже привело к трагической и абсурдной ситуации: среди должников по кредитам на образование значительную часть составляют те, кто собирается или уже вышел на пенсию. Многие из них занимали деньги на второе образование, а также для своих детей или внуков, но есть и такие, кто до сих пор не расплатился за учебу в колледже в конце 1960-х годов.

Огромный долг не только подрывает покупательную способность самих заемщиков, но и ложится тяжким бременем на всех налогоплательщиков, поскольку 8 из 10 кредитов на образование в США выданы государственными структурами или под гарантии правительства. В результате обостряется проблема гигантского бюджетного дефицита, превышающего $1 трлн.