В Брянске запустили производство транзисторов и микросхем для смартфонов и ноутбуков

ТАСС, 19 марта. Производство транзисторов и микросхем с проектными нормами 500 нанометров для цифровой техники запустили в Брянске при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Запуск новой линии производства позволит сократить долю иностранных производителей на рынке транзисторов и интегральных микросхем в микрокорпусах с 95% до 30%, сообщается во вторник на сайте правительства области.

"ЗАО "Группа Кремний ЭЛ" запустила в Брянске серийное производство транзисторов и микросхем с проектными нормами 500 нанометров в малогабаритных полимерных корпусах типа SOT-23, SOT-89 для поверхностного монтажа, которые используются в блоках вторичного питания различной радиоэлектронной техники <…> В проект инвестировано более 1 млрд рублей, из которых 200 млн рублей в виде займа на три года под 1% годовых предприятию предоставил Фонд развития промышленности РФ по программе "Конверсия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, льготные средства от фонда компания направила на покупку оборудования, в том числе сканирующего микроскопа, линии сборки, многоканальной измерительной системы и другого.

"Современное высокотехнологичное оборудование позволило предприятию выйти на более высокий технологический уровень, улучшить качество, временные и частотные характеристики изделий, повысить процент выхода годных изделий, уменьшить размеры кристалла, снизить трудоемкость и материалоемкость изготовления", - цитирует пресс-служба гендиректора предприятия Олега Данцева.

Уточняется, что в ближайшие три года компания планирует нарастить объемы производства транзисторов и микросхем до более 825 млн рублей. Продукция будет поставляться в "Концерн радиостроения "Вега, "Алмаз-Антей", "Созвездие", "Авиаприборостроение", Роскосмос, Росатом.

ЗАО "Группа Кремний ЭЛ" - правопреемник Брянского завода полупроводниковых приборов. Выпускает изделия микроэлектроники, разработанные специалистами предприятия. Продукция поставляется более 700 потребителям.